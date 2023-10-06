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Cейчас Палата представителей де-факто закрыта до вторника

Cейчас Палата представителей де-факто закрыта до вторника

Ожидания насчёт дальнейших решений о помощи Украине подогреты до максимума, но до вторника никаких решений не будет, поэтому лучше заранее не завышать ожидания.

Анонсированное вчера обращение Байдена в связи с Украиной скорее будет иметь характер призыва к республиканцам прекратить вакханалию, которая происходит у них в партии, и разобраться с небольшой группой радикалов, которая саботирует всё на свете, чтобы манипуляциями и шантажом выбить преференции для Трампа и попытаться добиться прекращения открытых против него дел, даже путём остановки работы правительства.

До вторника будут идти кулуарные переговоры насчёт новых кандидатур. Называют много фамилий - от Стива Скэлиса, лидера республиканского большинства в Палате, у которого, в целом, адекватная позиция во Украине (оценка B на сайте (https://gopforukraine.com/ukraine-report-card/) RfU) до Джима Джордана - ярого украинофоба (https://t.me/weshallovercomb/4795) (оценка F).

До вторника будет выходить много материалов о надвигающейся катастрофе для Украины в связи с подвешенным состоянием американской поддержки (Politico уже начали (https://www.politico.eu/article/ukraine-mccarthy-united-states-speaker-war-russia-invasion-weapons-ammunition/) разгонять). Не стоит преувеличивать их значение. Но и украинскому правительству не стоит быть беспечным - план Б на случай прекращения американского финансирования должен быть разработан.

Со вторника Палата возобновит работу и начнётся процесс избрания нового спикера. Никто не даёт сроков, сколько это может продолжаться - в январе спикера удалось избрать лишь с 15-й попытки.

Демократы сейчас тоже пытаются воспользоваться ситуацией и максимально развернуть в свою пользу хаос в рядах республиканцев, чтобы закрыть эту проблему на долгое время и получить лучшие позиции накануне выборов-2024.

Время есть до 17 ноября, а у Пентагона есть ещё $5,4 миллиарда (https://www.politico.com/news/2023/10/02/ukraine-looks-to-arm-itself-as-western-support-slips-00119528) для помощи Украины.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8165

Новости портала «Весь Харьков»

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