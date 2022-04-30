Цена на газ в Украине повышаться не будет и останется на уровне 8 грн/куб, - Кабмин

Еще ключевые решения правительства:

● Кабмин рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на услуги ЖКХ.

● Приняли изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение 7 дней решить вопрос дефицита топлива (https://t.me/avto_now/2773) на АЗС.

● Утвердили план продовольственной безопасности — предусматривает продолжение программы бесплатной раздачи продуктовых наборов.

● Расширили программу кредитования под 0% на предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

● Программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и «5-7-9».

● Правительство сегодня утвердит документ, определяющий, каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь. Это многодетные семьи, беременные женщины, семьи с детьми, люди, потерявшие трудоспособность, пенсионеры.

Источник: https://t.me/u_now/46235

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