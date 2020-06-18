Чехія прийматиме на лікування українських військовослужбовців

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству “Укрінформ” повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс

“Ми обговорили можливість підписання найближчим часом технічної угоди, яка дасть можливість забезпечити лікування наших поранених військовослужбовців у чеських медичних закладах”, – сказав посол України.

Ця тема була обговорена під час його нещодавньої зустрічі із заступником Міністра оборони Чехії.

Євген Перебийніс зазначив, що проєкт повністю фінансуватиме чеська сторона за рахунок коштів, які виділив чеський уряд. Чеське Міністерство оборони буде готове надіслати в Україну літак з військовими медиками, які відберуть тих поранених, яким зможуть забезпечити найбільш ефективне лікування, і доставлять їх до шпиталів.

Точна кількість поранених ще не визначена, вона залежатиме від коштів, які будуть виділені.

Посол України також поінформував, що, крім підписання відповідної угоди, потрібно дочекатися повноцінного відкриття кордонів.

Источник: gur.gov.ua

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