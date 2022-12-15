Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 99

Чехия будет производить оружие для Украины в больших объемах

Чехия будет производить оружие для Украины в больших объемах

Чехия начнет производить оружие для Украины в больших объемах. С этой целью в страну также приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия. Об этом сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Он отметил, что партнеры по НАТО профинансируют такую инициативу, сперва будет проведена модернизация и ремонт мощностей, а затем непосредственно начнется изготовление боевой техники.

«Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе и оборонной. Мы не начали ездить в Украину вчера или в прошлом году, мы делаем это с 2015 года. Тогда мы пытались ответить на российскую агрессию усилением обороноспособности Украины. Для украинцев война началась сразу после Майдана. Речь идет о постепенном увеличении украинских работников», — заявил Копечный.

Чехия приняла такое решение после встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11397

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів
Сегодня 08:30    26
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 15 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:25    30
Україна - лідер з отримання військової допомоги від ЄС
Сегодня 08:19    46
Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців
Сегодня 08:14    48
ISW, 14 декабря
Сегодня 08:10    46
Обережно, мережею ширяться маніпулятивні новини про мобілізацію в Україні - Маляр
Сегодня 08:08    45
Польський Сейм визнав росію країною, яка підтримує тероризм та використовує терористичні методи
Сегодня 08:01    54
На деокупованих територіях виявили дитячі катівні
Сегодня 07:58    53
В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
Сегодня 07:49    75
Patriot. Исход предрешён
Сегодня 07:45    89
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 