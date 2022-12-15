Чехия будет производить оружие для Украины в больших объемах

Чехия начнет производить оружие для Украины в больших объемах. С этой целью в страну также приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия. Об этом сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Он отметил, что партнеры по НАТО профинансируют такую инициативу, сперва будет проведена модернизация и ремонт мощностей, а затем непосредственно начнется изготовление боевой техники.

«Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе и оборонной. Мы не начали ездить в Украину вчера или в прошлом году, мы делаем это с 2015 года. Тогда мы пытались ответить на российскую агрессию усилением обороноспособности Украины. Для украинцев война началась сразу после Майдана. Речь идет о постепенном увеличении украинских работников», — заявил Копечный.

Чехия приняла такое решение после встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11397

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