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Членство України в НАТО є найкращою гарантією її безпеки у майбутньому - Курт Уолкер

Членство України в НАТО є найкращою гарантією її безпеки у майбутньому - Курт Уолкер

Cпеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України у 2017-2019 роках посол Курт Уолкер в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Уолкера, навіть після завершення війни росія чекатиме на нові нагоди, щоб напасти на Україну.

"Думаю, зараз не можна дійти іншого висновку, крім того, що росія збереже наміри напасти на Україну і зробить це за будь-якої нагоди. Тож аби цього не сталося, найкращим рішенням є членство України в НАТО", — вважає експосол США.

Уолкер зазначив, що рішення про це навряд буде прийняте на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця, але вважає, що зустріч має вивести Україну на "чіткий шлях" у цьому питанні.

Також Уолкер висловив упевненість, що зараз навколо вступу України в НАТО точиться глибока дискусія.

"Багато європейських союзників запропонували свої міркування щодо членства України в НАТО й готові висловитися більше про це у Вільнюсі. На мою думку, це було представлено держсекретарю Блінкену на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло, і гадаю, він привіз цей меседж до Вашингтона, де зараз розглядають, що ми можемо із цим зробити", — зауважив Уолкер.

Джерело: https://t.me/znua_live/98215

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