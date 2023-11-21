Чому країни закривають кордони з рф. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Фінляндія закрила чотири з дев’яти пунктів пропуску на кордоні з росією, щоб зупинити наростаючий потік мігрантів.

▶️ росія мститься Фінляндії за її вступ до НАТО і активну підтримку України.

▶️ кремль намагається перетворити на зброю все, що тільки вдасться: енергоресурси, продовольство, людей.

▶️ Цього разу як гібридну зброю москва використовує мігрантів з Близького Сходу, Афганістану і Африки, яких масово направляє проривати кордони для провокування конфліктів та створення осередків соціальної напруженості в Європі.

▶️ путін намагається повторити кризу, влаштовану ним спільно з лукашенком восени 2021 року, коли потік мігрантів штурмував кордони Литви і Польщі з території білорусі проривати.

▶️ Знизити рівень такої загрози можна лише повним закриттям кордонів з рф. Це питання національної безпеки суміжних з рф та решти країн Європи.

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P.S.

Финляндия заявила о провале переговоров с россией по ситуации на границе — премьер страны Петтери Орпо

Финляндия обсудила с россией ситуацию с неконтролируемым прибытием беженцев на границу, однако переговоры по дипломатическим каналам не дали результата.

Республика располагает доказательствами, что российские власти намеренно пропускали мигрантов из Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других стран без надлежащих документов. «Есть признаки, что эта деятельность носит организованный характер», — подчеркнул Орпо.

В связи с этим правительство Финляндия начало разрабатывать новые ограничения на случай ухудшения обстановки.

Если события продолжат развиваться подобным образом, Финляндия «готова быстро принять решение». Премьер также добавил, что «для всех было бы лучше», если бы ситуация вернулась на тот уровень, на котором была до ограничений.

Джерело: https://t.me/spravdi/34782, https://t.me/c/1226880919/26888

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