Чому німецький канцлер Олаф Шольц вклоняється китайському дракону — Politico

"Для канцлера, який має рекордно низький рейтинг довіри та розколоту коаліцію, триденний візит до Піднебесної є можливістю не лише довести свій авторитет у світі, але й продемонструвати виборцям, що він зробить усе можливе, щоб зберегти Німеччину", — пише видання.

Німецька економіка продовжує стагнацію, цього року експорт скоротився більш ніж на 2%.

Хоча зайнятість у Німеччині залишається високою, це може швидко змінитися, якщо економіка не почне зростати.

Водночас Китай залишається найбільшим торговельним партнером Німеччини за сукупним обсягом експорту та імпорту.

Найбільші німецькі компанії — автомобільні та хімічні виробники, такі як BASF, — залежать від Китаю.

Для Siemens і Volkswagen ця країна зараз є основою їхнього глобального бізнесу. Лише на Китай припадає близько 50% світових продажів автомобілів Volkswagen.

"Торгівля з Китаєм приносить нам процвітання і є практично незамінною в короткостроковій перспективі", — говорить президент Кільського інституту світової економіки Моріц Шуларік.

Дослідження інституту свідчить, що серйозний розрив з Китаєм призведе до скорочення німецької економіки приблизно на 5%, що відповідає падінню після фінансової кризи 2008 року або пандемії ковіду.

"Проблема Шольца в тому, що йому більше нікуди йти. Німецька промисловість вже інвестує значні кошти в США, які на сьогодні є найбільшим експортним ринком країни (лише у 2023 році німецький експорт до США склав €158 млрд, порівняно з €97 млрд до Китаю). Тож Китай здається ринком з більшим потенціалом зростання.

Враховуючи важку економічну ситуацію в Німеччині, кампанія Шольца спрямована на те, щоб показати: він вживає заходів для збільшення експорту", — підсумовує видання.

Джерело: https://t.me/znua_live/143381

Новости портала «Весь Харьков»