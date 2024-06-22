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Чому ЄС затягує з «атомними санкціями»

Чому ЄС затягує з «атомними санкціями»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

20 червня стало відомо про 14-й пакет європейських санкцій проти рф. Цього ж дня путін, імовірно, дав дозвіл на надання Пхеньяну заборонених ядерних та ракетних технологій.

«росатом» продовжує домінувати на глобальному ринку. Саме ця залежність від російської держкомпанії та перешкоджає запровадженню «атомних санкцій» з боку ЄС.

Попри тісний зв’язок компанії з мо рф і війну з Україною, майже нічого не було зроблено для того, щоб покласти край залежності Заходу від «росатому».

Financial Times пише, що санкції досі не торкнулися сектору ядерної енергетики, який може створити довгострокові політичні зв’язки росії та порушити зусилля Заходу щодо ізоляції путінського режиму.

Зараз росія бере участь у будівництві більше третини нових реакторів, які споруджуються по всьому світу, зокрема в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті.

Джерело: https://t.me/spravdi/39540

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