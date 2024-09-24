Чому старшокласникам в Україні додали ще один рік школи? Відповів Лісовий

З 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, чому в МОН запровадили такі зміни.

"Власне, реформу змодельовано так, щоб ви приходили більш підготовленими до університету. Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками ми передбачаємо скорочення бакалаврату.

Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите до університету більш підготовленими. І так само, якщо ви вибрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці уже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте", – сказав Лісовий на презентації дослідження щодо реформи старшої школи.

Нагадаємо, профільна середня освіта має запрацювати як продовження реформи НУШ у 2027 році.

Після 9 класу учні зможуть вступити в академічний ліцей, обираючи профіль і предмети, та поглиблено готуватимуться до здобуття фаху.

МОН вже обрало 25 шкіл для пілотування реформи профільної школи. Пілотування має початись у вересні 2025 року, тобто з дворічним випередженням упровадження реформи.

Раніше Оксен Лісовий заявив, що вважає реформу НУШ одночасно найбільшими досягненням і невдачею за свій перший рік на посаді.

Джерело: life.pravda.com.ua

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