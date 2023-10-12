Что произошло на Среднем Востоке за последние 5-10 лет

Ян Бремер прекрасно объяснил за три минуты, как развивался Израиль, Палестина и весь Средний Восток в последнее десятилетие и почему это привело к атаке Хамаса на Израиль.

«Итак, за последние 5-10 лет Средний Восток перешагнул через вопрос плана двух государств для двух народов (two-state solution) и стал развиваться дальше. Несколько стран региона решили, что им выгодно вести бизнес - формальный или неформальный, с Израилем - и без привязки к разрешению палестинского вопроса. Это выразилось и в подписании Соглашений Авраама в 2020 году при Трампе, когда ОАЭ, Бахрейн и Марокко установили дипломатические отношения с Израилем. Стоит поехать в Дубай или Абу-Даби, и можно увидеть тысячи израильских туристов, которых там приветствуют. То что невозможно было даже представить еще пять лет назад. Саудовская Аравия сейчас находилась в шаге от подписания соглашения с Израилем, что открыло бы путь к установлению дипломатических отношений между странами. В последние годы произошло несколько неформальных встреч между Мохаммедом Бин Салманом и Нетаньяху.

Другими словами, Израиль в этом регионе оказался в самой сильной геополитической позиции за десятилетия - теперь он окружен не врагами, а странами, с которыми ведет бизнес. Несколько недель назад, к примеру, было объявлено о сделке, в рамках которой ОАЭ инвестируют миллиарды в солнечную энергию в Иордании, которая потом будет поставляться в Израиль в обмен на опресненную воду. Пять лет назад такое невозможно было даже представить. Так что мы имеем высокотехнологичный развитый продвинутый Израиль, который заработает еще больше денег на всех этих сделках со странами региона.

Что происходило с палестинцами за это же время? НИЧЕГО. Ответ: ничего. Экономически они ничего не выигрывают, и все сделки с Израилем заключаются без каких-либо выгод или последствий для Палестины».

Поменять Палестину на россию, Израиль - на Украину, а Средний Восток - на Запад и НАТО, и мы получим объяснение того, почему россия напала на Украину (восстановление советской империи это только способ достижения цели). россия не могла войну не начать, так как безнадежно отстала от западного мира в технологиях. Через 10 лет россия и так потеряла бы свои нефтяные и газовые контракты за счет перехода на зеленую энергию. А больше русские бабаи - так же как палестинские, ничего производить не способны. Из-за экономического отставания Германия начала обе войны в 20-м веке. Сейчас ситуация еще хуже из-за квантового скачка в развитии технологий. Тот кто отстает сейчас, не нагонит уже никогда.

Русским, как и палестинцам, нечего предложить миру, кроме убийств, террора и шантажа. Чем варвары и занимаются. Это буквально борьба за выживание.

https://www.youtube.com/watch?v=wQmBsbt9blg

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

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