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Цивільна конфіскація: Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн

Цивільна конфіскація: Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн

Касаційний цивільний суд Верховного суду підтвердив законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн грн, що належать судді одного з районних судів Київської області та законність набуття яких не була ним підтверджена.

Як вже повідомлялось, на підставі зібраних детективами #НАБУ та прокурорами #САП матеріалів установлено, що вищевказаний суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн грн. При цьому, у ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн грн грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн грн. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторін та залишив рішення ВАКС без змін.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2527

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