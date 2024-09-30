Данія та Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість

Данія продовжить придбання зброї в українських зброярів на загальну суму 4,2 мільярда датських крон.

Виробництво української зброї та техніки, фінансується як самою Данією, а також за рахунок заморожених російських активів, які Данія перераховує від імені ЄС. 1,3 млрд. датських крон виділяє безпосередньо уряд Данії, 2,9 – це заморожені кацапські активи.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/160710

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