Дания начала обучать украинских пилотов на F-16, - AP

(https://apnews.com/article/denmark-ukraine-f16-training-f35-2affe4143ce2debeef486285ac1f8904)

Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что Дания, которая является членом НАТО, «сделала шаг по началу обучения и повышения квалификации украинских пилотов». Срок обучения - от 6 до 8 месяцев. Только после этого страна начнет процесс передачи истребителей.

Также Дания снимет самолеты F-16 с вооружения в 2025 году и заменит их истребителями F-35A. Это на два года раньше запланированного, что может поспособствовать более быстрой передачи истребителей Украине.

Джерело: https://t.me/u_now/102767

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