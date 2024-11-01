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ДБР продовжує сприяти поверненню на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини

ДБР продовжує сприяти поверненню на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини

● ДБР проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.

● Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.

● Кожному такому рішенню суду передує довга і кропітка робота працівників ДБР, які роблять усе можливе, аби повернути солдат в стрій.

● ДБР наголошує, що самовільне залишення місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4808

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