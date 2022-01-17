«Деды воевали»: власти РФ потребовали с ветерана Второй мировой заплатить налог на подарок к 9 мая

В Республике Коми 98-летней женщина-ветеран получила от властей заказное письмо с напоминанием о необходимости вернуть налог за подарок, подаренный ей на 75-летие победы во Второй мировой войне. Об этом рассказала дочь ветерана на своей странице во «ВКонтакте».

Дочь пишет, что скрыла этот возмутительный факт от мамы, чтобы не расстраивать пожилого человека. Также она добавила, что возмущена таким «подарком» от «поздравлявших чиновников». Она оплатила налог, но «осадок остался».

«Хочу рассказать о письме „счастья“ на старый Новый год. 12 января пришло извещение на получение заказного письма на имя моей мамы <…> Раз в году 9 Мая приходят с поздравлениями чиновники с низкими поклонами, с благодарностью за Победу, за жизнь <…> и с чувством выполненного долга уходят до следующего Дня Победы. Давно хотела написать про отношение к ветеранам, про то, как слова расходятся с делом, но мама, очень скромный человек, просила не делать этого <…>, но после получения письма прорвало. В конверте оказалось требование об уплате налога <…> Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался должен за то, что его поздравили? Перед законом все равны — ответ налоговой. Чиновники, господин Президент, очнитесь! Вы что творите?» — возмущается дочь ветерана.

В управлении федеральной налоговой службы России по Коми заявили, что подарки ветеранам действительно могут облагаться налогом. Все зависит от источника средств на подарок. Приобретенное за счет бюджета налогом не облагается. Если подарки куплены на иные средства, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Однако деньги (не из бюджетных средств), подаренные ветеранам и превышающие размер льготы, в РФ подлежат налогообложению.

Источник: sprotyv.info

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