Демография в россии удручает... россиян

Вчера в рф был «единый день голосования» (на самом деле – три дня). Номинально «выборы» касаются 58 млн избирателей. Очевидно, что это всё фикция. Есть буквально несколько эпизодов, где речь даже не об интриге, а о неких шансах разукрасить абсолютно серое полотно.

Во-первых, пикантности добавляют выборы в условиях «территориальной неопределённости» (выдумали такой эвфемизм) в Курской области.

Во-вторых, чисто спортивный интерес к выборам в Башкортостане. Местный гауляйтер Радий Хабиров массово отправляет жителей региона на убой. Интересно посмотреть, будут ли хоть какие-то признаки несогласия.

В-третьих, много разговоров на тему затаившихся либералов и противников войны в Питере. У них сегодня есть шанс доказать, что они действительно существуют хоть в каком-то заметном количестве. Пока оппозиция традиционно бежит в пропасть с помощью «умного голосования».

Региональный колорит присутствует и в других субъектах федерации, по итогам соберём выделяющиеся сюжеты.

Но главный вопрос этих выборов – не кого назначат в победители, а будет ли после них объявлена публичная массовая мобилизация? Или власть продолжит забрасывать наёмников деньгами?

На фоне стремительного роста выплат наёмникам в российских региональных СМИ звучит скепсис по поводу того, что это вызовет всплеск желающих идти на убой. Ибо суммы разовых выплат уже приличные и составляют годовой доход обычных россиян за несколько лет.

Это похоже на форму защиты местных вождей, которым спускают нормативы по набору поголовья. Массово констатируют, что «патриоты» закончились, даже Курск особо не подстегнул. Мотивы – исключительно меркантильные, а это не очень надёжный контингент.

Фоново также ходит дискуссия, а кто должен идти воевать.

Согласно данным Росстата, за 6 месяцев 2024 года показатели естественного движения населения были такими.

Превышение рождаемости над смертностью показали в 11 регионах (в двух – на символические цифры):

• Чечня – в 4,5 раза

• Ингушетия – в 4,3 раза

• Дагестан – в 2,75 раза

• Ямало-Ненецкий АО – в 2,17 раза

• Тыва – в 1,7 раза

• Ханты-Мансийский АО - в 1,6 раза

• Кабардино-Балкария – в 1,4 раза

• Тюменская область – в 1,3 раза

• Якутия – Саха – в 1,3 раза

На Чукотке и в Карачаево-Черкесии – превышение на 2-7%. Остальные – в минусе.

Дополнительный фактор. По сравнению с прошлым годом на фоне позитивного соотношения родившиеся/умершие рождаемость увеличилась в четырёх регионах:

• Чечня

• Дагестан

• Ингушетия

• Кабардино-Балкария

На Чукотке и в Карачаево-Черкесии формально тоже, но там порядок цифр – единицы.

Таким образом, Кавказ является абсолютным и безоговорочным выгодоприобретателем от этой войны в демографическом плане. Там самые маленькие относительные потери на фоне позитивной динамики естественного прироста.

Понятно, что миграция вносит поправки, но, чтобы было кому мигрировать, их надо родить и вырастить.

Мы справедливо не подбираем слов в отношении упыря и убийцы Кадырова и его ручного клоуна Алаудинова, но цифры вот такие. Кавказ в целом свою нишу нашёл и набирает бонусов. Причина одна – готовность дать москве силовой отпор. москва собирает урожай мигрантов, там тоже всё в порядке.

А вот остальные? По факту: Кавказ и москва – против остальной россии.

Если сравнить естественный прирост (точнее – убыль) в «исконно русских» глубоко европейских регионах, у любого вменяемого человека возникнет вопрос – зачем им война? Тем более война за «русский мир»?

Умерло больше, чем родилось, за 6 месяцев 2024 года:

• Смоленская область – в 2,8 раза

• Владимирская область – в 2,69 раза

• Рязанская область – в 2,67 раза

• Тульская область – в 2,63 раза

• Псковская область – в 2,6 раза

• Новгородская область – в 2,5 раза

• Орловская область – в 2,48 раза

• Ивановская область – в 2,45 раза

• Тверская область – в 2,57 раза

• Белгородская область – в 2,36 раза

• Брянская область – в 2,3 раза

• Липецкая область – в 2,28 раза

• Воронежская область – в 2,18 раза

• Курская область – в 2,17 раза

• Карелия – в 2,16 раза

• Архангельская область – в 2 раза

• Ленинградская область – в 2 раза

• Калининградская область – в 1,8 раза

• Мурманская область – в 1,6 раза…

Вся российская Европа выглядит удручающе. Войне в таких условиях могло быть только одно рациональное объяснение.

Сейчас у рф есть достаточно людей среднего возраста, чтобы воевать, дальше – демографическая яма с огромными этническими перекосами. Через лет 5-7 «противостоять НАТО» смогут только «новые россияне» из Центральной Азии. Если не захватить дополнительное население.

Сценарий «Киев за 3 дня» был вполне рациональным. Но то, что сейчас – против всякой логики. Украинское население «захватываться» не желает и оказывает ожесточённый отпор. На Херсонщине и в Запорожье – в полный рост партизаны.

Поэтому утверждение, что путин – главный враг россии и русских – основано на российских же фактах.

До простых россиян не доходит. Но российским элитам пора соображать, что этот праздник кратковременного заработка на войне имеет вполне очевидные перспективы.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/615

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