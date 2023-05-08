День пам'яті та примирення — пам'ятний день в Україні, який припадає на 8 травня, річницю повторного підписання акту капітуляції нацистської Німеччини.

Згідно з Указом Президента України, підписаним у 2015 році, метою цього дня є "гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення шанування всім борцям проти нацизму".

Офіційне гасло пам’ятних заходів – “1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”. Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила "Акт про беззастережну капітуляцію" Збройних сил нацистської Німеччини. Акт був підписаний ще 7 травня у Реймсі (Франція), проте ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року у багатьох містах Європи та США було проведено багатолюдне святкування.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, присвяченій 60-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошено присвятити пам'яті жертв цієї війни Дні пам'яті та примирення, які відзначаються 8 та 9 травня.

День пам'яті і примирення українцями цьогоріч сприймається ще болючіше. Ми пам'ятаємо всі втрати Другої світової війни і згадуємо тих, хто віддав життя за рідну землю на всіх фронтах тієї війни, розв'язаної двома кровожерливими режимами.

А тепер знову, українці ціною власного життя захищають свій дім від окупанта у обличчі одвічного ворога — московської імперії.

Перемогли нацизм гітлерівський, позбавилися від ярма комуністичного, переможемо і рашистів кремлівського карлика! Україна неодмінно переможе! Слава Україні та нашим героям!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5767

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