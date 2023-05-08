Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 71

День пам'яті та примирення — пам'ятний день в Україні, який припадає на 8 травня

День памяті та примирення — памятний день в Україні, який припадає на 8 травня

День пам'яті та примирення — пам'ятний день в Україні, який припадає на 8 травня, річницю повторного підписання акту капітуляції нацистської Німеччини.

Згідно з Указом Президента України, підписаним у 2015 році, метою цього дня є "гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення шанування всім борцям проти нацизму".

Офіційне гасло пам’ятних заходів – “1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”. Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила "Акт про беззастережну капітуляцію" Збройних сил нацистської Німеччини. Акт був підписаний ще 7 травня у Реймсі (Франція), проте ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року у багатьох містах Європи та США було проведено багатолюдне святкування.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, присвяченій 60-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошено присвятити пам'яті жертв цієї війни Дні пам'яті та примирення, які відзначаються 8 та 9 травня.

День пам'яті і примирення українцями цьогоріч сприймається ще болючіше. Ми пам'ятаємо всі втрати Другої світової війни і згадуємо тих, хто віддав життя за рідну землю на всіх фронтах тієї війни, розв'язаної двома кровожерливими режимами.

А тепер знову, українці ціною власного життя захищають свій дім від окупанта у обличчі одвічного ворога — московської імперії.

Перемогли нацизм гітлерівський, позбавилися від ярма комуністичного, переможемо і рашистів кремлівського карлика! Україна неодмінно переможе! Слава Україні та нашим героям!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5767

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Естонський уряд істотно збільшив чисельність Сил оборони воєнного часу
Сегодня 08:43    8
російський літак таки досяг своєї мети
Сегодня 08:32    47
Харківщина. 8 травня
Сегодня 08:30    44
В россии самоликвидировался чмобик во время установки мины
Сегодня 08:21    56
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:14    55
В Лисичанске оккупанты провели "День победобесия"
Сегодня 08:10    66
ISW, 7 мая
Сегодня 08:08    53
Атаку на кремль росіяни показуватимуть як «перемогу»
Сегодня 08:00    69
«Командира роты, командира взвода и командира отделения пох*ярило» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:51    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:47    69
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 