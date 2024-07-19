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Депутати хочуть ще підвищити собі пенсії

Депутати хочуть ще підвищити собі пенсії

56 народних депутатів звернулись до Конституційного суду з проханням перевірити на предмет конституційності скасування перерахунку залежно від зарплати пенсії тих парламентарів, які отримали виплати до 2017 року.

Експерти стверджують, що це може призвести до зростання пенсії народного депутата з у середньому 18 тис. до майже 30 тис. грн.

Зрозуміло, що депутати мають отримувати гарне забезпечення у похилому віці, але намагатись виторгувати для себе привілеї у самий розпал війни - якось не комільфо.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20109

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