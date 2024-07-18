Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 45

Держспецзв’язок зобов’язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Держспецзв’язок зобов’язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

До роботи базових станцій мобільних операторів оновили вимоги. Вони мають забезпечити доступність зв'язку під час відключень світла протягом 10 годин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться в розпорядженні Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Так, відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин як було раніше.

Також до 1 жовтня 2024 року щонайменше 60% базових станцій операторів мають бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

"З 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин", - пише видання.

Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

Джерело: censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який "закриває корупційні дірки у будівництві"
Сегодня 09:27    54
ДБР повідомило про підозру ексміністру МВС України Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських посадовців до зради
Сегодня 08:53    73
Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів — Kyodo News
Сегодня 08:42    81
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно
Сегодня 08:24    83
17 липня змінилися правила перетину державного кордону для військовозобов'язаних
Сегодня 08:21    89
Оперативна інформація станом на 08.00 18.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:18    103
10 хороших новин на 16 липня
Сегодня 08:14    111
СБУ затримала інформаторку рф, яка «зливала» рашистам локації українських блокпостів поблизу Харкова
Сегодня 07:54    97
СБУ затримала ще 3-х колаборантів, серед яких експосадовець суду та окупаційна «директорка» захопленої школи на Луганщині
Сегодня 07:16    103
Відновлення «Охматдиту» є критично важливим питанням, яке консолідувало світ
Сегодня 07:07    110
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 