Держспецзв’язок зобов’язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
До роботи базових станцій мобільних операторів оновили вимоги. Вони мають забезпечити доступність зв'язку під час відключень світла протягом 10 годин.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться в розпорядженні Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
Так, відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин як було раніше.
Також до 1 жовтня 2024 року щонайменше 60% базових станцій операторів мають бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.
Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.
"З 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин", - пише видання.
Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.
Джерело: censor.net