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«Десятиліттями просували ідеологію «русского міра» – Синод ПЦУ відповів УПЦ (МП) на причини війни

«Десятиліттями просували ідеологію «русского міра» – Синод ПЦУ відповів УПЦ (МП) на причини війни

Синод Православної церкви України (ПЦУ) у своїй заяві 16 травня вказав на те, що саме «митрополія» Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) упродовж десятиліть свого існування в Україні стала фундаментом російської агресії.

«Очолювана митрополитом Онуфрієм юрисдикція, всупереч правді та законодавству надалі привласнює собі назву «Українська православна церква», хоча насправді є митрополією Російської православної церкви в Україні. Її представники десятиліттями послідовно просували, поширювали, підтримували і пропагували як серед своїх вірних, так і в українському суспільстві ідеологію «русского міра» – фундамент і ключове виправдання російської агресії проти нашої держави. Саме ця, панівна тепер у Росії ідеологія фашистського типу, одним з головних творців, натхненників та пропагандистів якої є очільник Московського патріархату Кирил Гундяєв, була і залишається базою для виправдання війни Росії проти України, окупації нашої землі, вбивства наших громадян, руйнування наших міст і сіл, намагання знищити нашу державність та саму ідентичність українського народу», – йдеться у заяві синоду ПЦУ.

Синод ПЦУ наголошує, що саме «безвідповідальна, тепло-холодна, сліпа й глуха до реальності позиція очільників МП в Україні, а не міфічні «змови націоналістів проти УПЦ», стали причиною масштабного відходу вірних і громад від підлеглості цій юрисдикції».

«Громади (МП – ред.), які долучаються до ПЦУ, зберігають і будуть зберігати свої традиції, можуть вільно обирати мову звершення богослужіння. Настоятелі та клірики, які підтримують рішення своїх громад – залишатимуться на своїх посадах. Те саме стосується й ієрархів МП в Україні, коли вони бажатимуть виконати канонічний обов’язок та послідувати визначеному в Томосі про автокефалію церковному порядку», – зазначили в ПЦУ.

Синод вустами Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, предстоятеля ПЦУ попросив владу «сприяти процесу досягнення церковної єдності серед православних, сприяти швидшому подоланню впливу фашистської ідеології «русского міра», невідкладному ухваленню необхідних рішень, які би припинили використання МП в Україні як інструменту гібридної агресії».

Минулого тижня, 12 травня, збирався синод Української православної церкви (Московського патріархату). По завершенню засідання була оприлюднена заява, що «діяльність попередньої влади та ПЦУ стала одним із приводів військового вторгнення в Україну».

Державній службі з етнополітики і свободи совісті назвали це розпалюванням релігійної ворожнечі, образою почуттів вірян і виправданням війни Росії проти України.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.

Источник: radiosvoboda.org

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