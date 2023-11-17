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Дипломатія панд

Дипломатія панд

Сі Цзіньпін заявив, що Китай надішле до США нових панд. Він назвав їх "посланцями дружби між китайським і американським народами".

Це крок так званої "панда-дипломатії", яку Китай застосовує для налагодження відносин з іноземними державами. Ведмеді стали символом американсько-китайської дружби у 1972 році — тоді Пекін подарував пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні.

У вересні цього року Китай планував забрати усіх панд з американських зоопарків через погіршення відносин між країнами. У КНР є монополія на цих тварин — Пекін не продає ведмедів, а лише віддає їх в оренду, підписуючи контракти із зоопарками.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39585

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Темы: Китай, США

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