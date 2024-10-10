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Директором НАБУ Семеном Кривоносом призначено Першого заступника Директора Національного бюро

Директором НАБУ Семеном Кривоносом призначено Першого заступника Директора Національного бюро

Ним став Денис Гюльмагомедов, який до цього обіймав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Денис розпочав свою роботу з моменту заснування інституції у 2015 році на посаді детектива.

Влітку 2016 року він очолив один із відділів детективів Національного бюро, профільним напрямком якого є розслідування корупційних злочинів у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця». На рахунку відділу розслідування практично всіх кейсів корупції на залізниці, а також низки резонансних справ, як-от «Роттердам+», злочинних організацій, які контролювали тіньові фінансові потоки у місті Одесі, та газова справа колишнього керівника комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Восени 2019 року Денис Гюльмагомедов взяв участь у проєкті зі створення системи електронного кримінального провадження eCase Management System, а у січні 2022 року очолив його.

У жовтні 2023 року Дениса Гюльмагомедова призначено заступником Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Він також є співавтором практичних посібників «Стандарти досудового розслідування» та «Стандартів управління в кримінальній юстиції», а також автор наукових та публіцистичних статей про менеджмент в органах досудового розслідування.

Загальний досвід на посадах у правоохоронних органах – 14 років.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2811

Новости портала «Весь Харьков»

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