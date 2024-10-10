Директором НАБУ Семеном Кривоносом призначено Першого заступника Директора Національного бюро

Ним став Денис Гюльмагомедов, який до цього обіймав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Денис розпочав свою роботу з моменту заснування інституції у 2015 році на посаді детектива.

Влітку 2016 року він очолив один із відділів детективів Національного бюро, профільним напрямком якого є розслідування корупційних злочинів у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця». На рахунку відділу розслідування практично всіх кейсів корупції на залізниці, а також низки резонансних справ, як-от «Роттердам+», злочинних організацій, які контролювали тіньові фінансові потоки у місті Одесі, та газова справа колишнього керівника комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Восени 2019 року Денис Гюльмагомедов взяв участь у проєкті зі створення системи електронного кримінального провадження eCase Management System, а у січні 2022 року очолив його.

У жовтні 2023 року Дениса Гюльмагомедова призначено заступником Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Він також є співавтором практичних посібників «Стандарти досудового розслідування» та «Стандартів управління в кримінальній юстиції», а також автор наукових та публіцистичних статей про менеджмент в органах досудового розслідування.

Загальний досвід на посадах у правоохоронних органах – 14 років.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2811

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