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Дискурс "Захід нічого не робить, поки диктатури посилюється" виглядає надзвичайно істеричним. Бо таким і є

Дискурс Захід нічого не робить, поки диктатури посилюється виглядає надзвичайно істеричним. Бо таким і є

Звісно, нам би дуже хотілося щоб швидше, більш рішуче і оце все. Але дивитися треба не тільки на інформаційний шум, але і на фундаментальні рішення, яки приймаються.

Ось - наприклад - фінансування збройних сил країн НАТО і виконання того самого нормативу у 2% ВВП.

До початку повномасшотабного вторгнення "норму" виконували 6 країн, 2023 року вже 10, 2024 - вже 23.

І це про довгострокову тенденцію. З метою трохи вспокоїти хворих експансіоністів у Північній і Східній Євразії.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6438

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