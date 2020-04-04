Дмитро Кулеба: Програма «Захист» працюватиме до тих пір, поки українські громадяни за кордоном потребуватимуть допомоги

Програма «Захист» працюватиме до тих пір, поки українські громадяни за кордоном потребуватимуть допомоги. Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу 3 квітня.

Станом на 3 квітня 2020 року в програмі «Захист» беруть участь 13 787 громадян України. Це ті громадяни, які звернулися до закордонних дипломатичних установ України за кордоном. З них 8538 громадян виявили бажання повернутися до України.

«На минулому тижні ми запустили програму «Захист». Вона діятиме стільки, скільки українські громадяни потребуватимуть допомоги за кордоном, - повідомив Міністр. - Всі громадяни України за кордоном, які потрапили у скрутне становище через пандемію коронавірусу, мають повідомити про це в посольства чи консульства України та, в межах фізичних можливостей, отримати допомогу».

У рамках програми посольства та генеральні консульства України за кордоном, зокрема, інформують громадян про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому. Дипломати дають поради щодо вирішення побутових питань та охорони здоров’я, вирішують питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні тощо. Саме з такими проблемами найчастіше зіштовхуються наші співвітчизники за кордоном.

«В Іспанії завдяки взаємодії з церквою нашим консулам вдалося розмістити групу українців на території монастиря. Посольство України в Індії допомогло українському мандрівнику-одинаку, який перебував у віддаленому індійському селі, дістатись автомобілем до міста Мумбаї за 800 км, проїхавши 55 блокпостів. Адже в Індії рух заборонений не лише між штатами, але навіть всередині штатів між районами і можливий лише за спецдозволом», - розповів Міністр.

Нагадуємо, за дорученням Міністра закордонних справ програму «Захист» розгорнули всі закордонні дипломатичні установи України.

Источник: kmu.gov.ua

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