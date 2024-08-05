До дня Повітряних Сил згадуємо про помилки, яких ми допустили за три останніх десятиліття, щоб вони були нам уроком на майбутнє

У 1991 році Повітряні Сили мали понад 3 000 одиниць озброєння, в тому числі 900 винищувачів, 564 бомбардувальники, 21 літак радіоелектронної боротьби та розвідки та багато інших.

До 2013 року ми дійшли з 600+ одиниць озброєння. У 2021 їх залишилось 350.

Ну звичайно, з ким же ми будемо воювати? Якщо і будемо, то точно не з росією. Українські спецслужби вважали супротивником Туреччину, підозрювали кримських татар у сепаратизмі, а в уряді сиділи громадяни росії та місцеві колаборанти. Зброю розрізали на брухт і передавали росії в обмін на газ.

Все це робили люди, яких ми обрали на виборах.

Попри все, Повітряні Сили з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8 000 повітряних цілей, здійснили понад 20 000 бойових вильотів, 4 475 військовослужбовців відзначені нагородами.

Дякуємо за те, що захищаєте нас!

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3913

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