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До дня Повітряних Сил згадуємо про помилки, яких ми допустили за три останніх десятиліття, щоб вони були нам уроком на майбутнє

У 1991 році Повітряні Сили мали понад 3 000 одиниць озброєння, в тому числі 900 винищувачів, 564 бомбардувальники, 21 літак радіоелектронної боротьби та розвідки та багато інших.

До 2013 року ми дійшли з 600+ одиниць озброєння. У 2021 їх залишилось 350.

Ну звичайно, з ким же ми будемо воювати? Якщо і будемо, то точно не з росією. Українські спецслужби вважали супротивником Туреччину, підозрювали кримських татар у сепаратизмі, а в уряді сиділи громадяни росії та місцеві колаборанти. Зброю розрізали на брухт і передавали росії в обмін на газ.

Все це робили люди, яких ми обрали на виборах.

Попри все, Повітряні Сили з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8 000 повітряних цілей, здійснили понад 20 000 бойових вильотів, 4 475 військовослужбовців відзначені нагородами.

Дякуємо за те, що захищаєте нас!

До дня Повітряних Сил згадуємо про помилки, яких ми допустили за три останніх десятиліття, щоб вони були нам уроком на майбутнє

До дня Повітряних Сил згадуємо про помилки, яких ми допустили за три останніх десятиліття, щоб вони були нам уроком на майбутнє

До дня Повітряних Сил згадуємо про помилки, яких ми допустили за три останніх десятиліття, щоб вони були нам уроком на майбутнє

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3913

Новости портала «Весь Харьков»

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