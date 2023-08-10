До «гарантій безпеки» для України долучилася Латвія – країна підтримала ухвалену на саміті НАТО декларацію G7

Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти рф і очікує на створення Спеціального міжнародного трибуналу, написав у Twitter прем’єр цієї балтійської країни Каріньш.

- Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Зазначимо, що «безпекові гарантії» для України вже підтримали Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія та Румунія.

Джерело: https://t.me/spravdi/32356

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