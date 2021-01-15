До переліку лікарських засобів у межах Програми “Доступні ліки” додали нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань

За ініціативою Міністерства охорони здоров’я України Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку лікарських засобів, вартість яких повністю або частково відшкодовується за Програмою “Доступні ліки”, додавши 3 нових препарати. Про це заявила під час ранкового брифінгу перша заступниця Міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

"З огляду на значне поширення неінфекційних хвороб, серед яких перше місце посідають серцево-судинні захворювання, МОЗ розширює доступ пацієнтів до первинної та вторинної профілактики, а також лікування серцево-судинних захворювань. На державному рівні пацієнтам забезпечується відшкодування лікарських засобів за Програмою “Доступні ліки”, і до наявних 25 позицій, внесених до переліку, ми додали ще 3 — "Варфарин" (антикоагулянт), "Ніфедипін" (антигіпертензивний препарат), "Ацетилсаліцилову кислоту" (антиагрегант)", — повідомила Ірина Садов‘як.

Зазначимо, що Програма “Доступні ліки” реалізується згідно із затвердженим переліком лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань. В межах Програми передбачено реімбурсацію, механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів для пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ протягом 2021 року планує забезпечити проведення 480 трансплантацій кісткового мозку. З них — 30 алогенних трансплантацій (включно з алогенними ТКМ дорослим пацієнтам), а також 450 аутологічних.

Источник: moz.gov.ua

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