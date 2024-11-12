До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно, — народний депутат Ярослав Железняк

Кримінальну відповідальність будуть нести лише за:

● порно без згоди (порнопомста, deep fake);

● екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

● порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут посилюється);

● сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми.

Законодавці змінили статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширенні відео інтимного характеру не кидали у в’язницю на 3-5 років.

Джерело: https://t.me/znua_live/176152

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