Долговое ярмо россиян растет от квартала к кварталу

Количество невозвратных кредитов россиян и общая закредитованность нищающего населения растет и ставит новые рекорды.

В цикле материалов посвященных кредитованию россиян я неоднократно отмечал, что количество выдаваемых населению кредитов ярко демонстрирует то, как падает уровень доходов россиян, не способных уже себе представить жизни “не в долг”. Но, что примечательнее всего, практически каждый седьмой рубль, выдаваемый сейчас российскими банками, является невозвратным, а многие кредиты выдаются для того, чтобы погасить предыдущие.

Так, по состоянию на II-й квартал 2019 из общего количества выданных кредитов физическим лицам 13% оказались невозвратными, а это, ни много ни мало, а 4,1 триллиона рублей.

Из 27,7 млн кредитов, выданных россиянам, не имеющим возможности самостоятельно приобрести потребительские товары на зарплату и накопления, 4,8 миллиона оказались невозвратными с просрочкой более 90 дней.

При этом общее количество кредитов в РФ продолжает расти снежным комом. В частности, только за II-й квартал этого года было выдано 1,4 триллиона рублей кредитных средств, что на 21,2% больше прошлогоднего показателя, когда выдано было 1,14 трлн рублей в долг.

Напомню, что ситуация невозвратных кредитов для страны с коллапсирующим банковским кризисом и санкционным ярмом является серьезной проблемой. И если в других странах подобные показатели считаются приемлемыми, то только не для России, с нестабильной экономикой и отсутствием действенных механизмом контроля валящихся финансовых пирамид.

При этом, серьезность ситуации не скрывают уже и официальные лица, в частности, не так давно, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в 2021 году закредитованность "взорвет" социальную и экономическую обстановку в стране.

И не мудрено, ведь согласно данным S&P, в РФ по состоянию на I-е полугодие 2019 в активе невозвратных кредитов 10,2 триллиона рублей, что является худшим показателем с 2009 года.

Собственно, верной дорогой идут, товарищи, к светлому будущему – так держать!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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