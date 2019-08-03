Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 88

Долговое ярмо россиян растет от квартала к кварталу

Долговое ярмо россиян растет от квартала к кварталу

Количество невозвратных кредитов россиян и общая закредитованность нищающего населения растет и ставит новые рекорды.

В цикле материалов посвященных кредитованию россиян я неоднократно отмечал, что количество выдаваемых населению кредитов ярко демонстрирует то, как падает уровень доходов россиян, не способных уже себе представить жизни “не в долг”. Но, что примечательнее всего, практически каждый седьмой рубль, выдаваемый сейчас российскими банками, является невозвратным, а многие кредиты выдаются для того, чтобы погасить предыдущие.

Так, по состоянию на II-й квартал 2019 из общего количества выданных кредитов физическим лицам 13% оказались невозвратными, а это, ни много ни мало, а 4,1 триллиона рублей.

Из 27,7 млн кредитов, выданных россиянам, не имеющим возможности самостоятельно приобрести потребительские товары на зарплату и накопления, 4,8 миллиона оказались невозвратными с просрочкой более 90 дней.

При этом общее количество кредитов в РФ продолжает расти снежным комом. В частности, только за II-й квартал этого года было выдано 1,4 триллиона рублей кредитных средств, что на 21,2% больше прошлогоднего показателя, когда выдано было 1,14 трлн рублей в долг.

Напомню, что ситуация невозвратных кредитов для страны с коллапсирующим банковским кризисом и санкционным ярмом является серьезной проблемой. И если в других странах подобные показатели считаются приемлемыми, то только не для России, с нестабильной экономикой и отсутствием действенных механизмом контроля валящихся финансовых пирамид.

При этом, серьезность ситуации не скрывают уже и официальные лица, в частности, не так давно, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в 2021 году закредитованность "взорвет" социальную и экономическую обстановку в стране.

И не мудрено, ведь согласно данным S&P, в РФ по состоянию на I-е полугодие 2019 в активе невозвратных кредитов 10,2 триллиона рублей, что является худшим показателем с 2009 года.

Собственно, верной дорогой идут, товарищи, к светлому будущему – так держать!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Исключительно Россия несет ответственность за прекращение ракетного договора - НАТО
Сегодня 11:19    70
РФ в обход санкций продала Венесуэле миллион баррелей нефти
Сегодня 07:03    119
Торговая война США и Китая снова ударила по России
Сегодня 06:08    179
Зростання цін на дизпаливо та продукти харчування: хто та як хоче нажитися на споживачах
Сегодня 06:00    209
Россия может разместить в Венесуэле ракеты средней и малой дальности
02.08.2019 06:23    148
Представители заводов Коломойского пикетировали "Укрэнерго" из-за тарифов
01.08.2019 11:05    178
Україна та ЄС збільшили квоти для українських експортерів м’яса птиці
01.08.2019 10:19    83
“Холодное блюдо” из журналистов к годовщине противостояния Шойгу и Пригожина в ЦАР
01.08.2019 09:23    164
Власти РФ спровоцировали глобальную катастрофу: из-за лесных пожаров изменится климат
01.08.2019 08:23    343
Армия нищих в России достигла показателей 2006 года
01.08.2019 07:08    138
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 