Дональд Туск готовий застосувати правоохоронців для розблокування кордону

Вчора Туск закликав всіх, хто блокує кордон, негайно його розблокувати, незважаючи на причини блокування. В іншому випадку уряд буде вимушений ухвалити рішення для захисту польського кордону і функціонування прикордонних переходів.

Туск закликав всіх без винятку громадян не робити нічого, що може хоч якось нашкодити Україні: "Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни".

Далі Туск висловив сподівання, що до нього прислухаються і прямі заходи примусу щодо протестувальників не знадобляться: "Я не думаю, що хтось порядний у Польщі хоче сьогодні послабити Україну, тому поки я розраховую на розсудливість і відмову від такої форми протесту".

Загострення риторики Туска стає наслідком кількох сприятливих та випрацьованих для нас чинників:

▶️ 1. Уряд України й Польщі веде тривалі прямі переговори для пошуку компромісу, що посилює міждержавне розуміння взаємних проблем, мотивів, ризиків.

▶️ 2. Польський уряд залишився "один в полі". Українська дипломатія, врахувавши помилки минулого, прийняла адекватне рішення не форсувати взаємну агресію з Польщею, а поступово зміщувати транзит на південь через Молдову та Румунію. Паралельно розпочалось будівництво нових переходів та додаткової логістики з Угорщиною та Словаччиною. Тобто, над Польщею нависла більш глобальна проблема — системна переорієнтація українського транзиту.

▶️ 3. Окрім того, що Польща може безповоротно втратити відчутний відсоток заробітку з транзиту Варшава зазнавала іміджевих втрат на європейській арені.

▶️ 4. Колективний тиск. Уряд Туска підтискала Єврокомісія та стриманий тиск з боку України. Тому не випадково цю заяву Туск виголошував після саміту ЄС, що є свідченням бажання відновлювати імідж польського уряду на європейській арені.

▶️ 5. Місцеві вибори виявились вдалі для уряду Туска, що дозволило перезавантажити вже повну вертикаль влади від місцевих рад до Сейму. Це посилює стабільність хиткого уряду Туска та дозволяє йому бути більш рішучим та менш залежним від інформаційного впливу фермерів.

✔️ Тобто, набір причин, які самі по собі не мали шансу вирішити проблему, станом на зараз об'єднується в єдину систему, що тисне на уряд Туска та змушує його щось вирішувати. Це так само як з "американською допомогою" —ми були в позиції, що жодна окрема дія не могла зрушити питання з мертвої точки, але ланцюжок дій (не завжди публічних) створили достатні (незручні для певних людей) умови, щоб питання почало рухатись.

Що ще раз доводить, що на проблему потрібно дивитись як "на виклик", з яким системно потрібно працювати й не впадати в надлишкові емоції. Кому стане легше, якщо демонструючи свої принципові емоції, ми не здобудемо результату? Навіть якщо він буде із солідним запізненням, але буде — це краще за нуль.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/13742

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