Дошкільнята будуть вивчати англійську

В Україні з вересня 2026 року в усіх закладах дошкільної освіти діти віком п'яти-шести років обов'язково вивчатимуть англійську мову, відповідно до Закону "Про застосування англійської мови в Україні", який у червні цього року підписав президент Володимир Зеленський, наголосила заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова в інтерв'ю (https://zn.ua/ukr/EDUCATION/mobilni-ditsadki-obovjazkova-anhlijska-ta-mozhlivosti-dlja-vikhovateliv-shcho-obitsjaje-novij-zakon-pro-doshkilnu-osvitu.html) редакторці відділу освіти та науки ZN.UA Оксані Онищенко.

За її словами, МОН розробило алгоритм підготовки вихователів дитсадків до викладання англійської. Для тих вихователів, які взагалі не володіють англійською або ж мають мінімальний рівень володіння, проводитимуть на безоплатній основі спеціальні курси.

"Крім того, спільно з партнерами організовано курси з методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку; підготовлено репозитарій матеріалів, які вихователі зможуть використовувати на заняттях із дошкільнятами, а також методичний порадник для вихователів із рекомендаціями щодо організації та проведення занять", — повідомила заступниця глави МОН.

Смірнова вказала, що міністерство рухається до забезпечення кожного дитсадка вихователями, які навчатимуть англійської мови.

Джерело: https://t.me/znua_live/169316

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