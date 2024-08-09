Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 45

"Енергоатом" планує завершити рік із прибутком

Енергоатом планує завершити рік із прибутком

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення, а також перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) НАЕК "Енергоатом" планує завершити рік із прибутком — уперше з початку повномасштабного вторгнення росії, — віцепрезидент компанії Якоб Хартмут.

За його словами, подається новий фінансовий план до кінця року, адже були зміни — щодо прайс-кепів, ПСО (механізму фінансування пільгового тарифу для населення).

"Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", — додав Хартмут.

Перший квартал 2024 року компанія завершила зі збитком у 5,5 млрд грн.

Віцепрезидент "Енергоатома" пояснив, що окупація, а також пошкодження й руйнування активів компанії спровокували недовиробництво 87 мільйонів МВт⋅год. Унаслідок скорочення обсягів виробництва недоотримана вигода становить 243 млрд грн.

За час повномасштабного російського вторгнення "Енергоатом" накопичив мільярдні борги у межах покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

Саме стабілізацію фінансового стану "Енергоатома" називали однією з причин, чому уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні 2023 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/161200

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Reuters: восени росія та Китай можуть почати використовувати бартер в торгівлі
Сегодня 10:30    15
«Даже с петель, говорят, ворота сняли… Всё вычистили» - перехоплення ГУР
Сегодня 10:05    66
СБУ повідомила про підозру двом рашистам, які під час окупації Бучі закатували офіцера Національної академії Служби безпеки
Сегодня 09:54    68
Новим Заступником голови ВКК суддів України обрано суддю Олексія Омельяна
Сегодня 09:44    71
Понад 9 млрд грн відшкодовано державі у справах НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр
Сегодня 09:33    78
СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони
Сегодня 09:09    109
путін усіма силами намагається заперечити реальний стан справ у курській області
Сегодня 08:58    115
На поле боя тестируется более 165 разработок дронов
Сегодня 08:50    95
Україна збирається приватизувати газобетонні заводи Аерок за майже мільярд
Сегодня 08:40    107
10 хороших новин на 8 серпня
Сегодня 08:34    122
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 