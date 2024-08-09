Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення, а також перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) НАЕК "Енергоатом" планує завершити рік із прибутком — уперше з початку повномасштабного вторгнення росії, — віцепрезидент компанії Якоб Хартмут.

За його словами, подається новий фінансовий план до кінця року, адже були зміни — щодо прайс-кепів, ПСО (механізму фінансування пільгового тарифу для населення).

"Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", — додав Хартмут.

Перший квартал 2024 року компанія завершила зі збитком у 5,5 млрд грн.

Віцепрезидент "Енергоатома" пояснив, що окупація, а також пошкодження й руйнування активів компанії спровокували недовиробництво 87 мільйонів МВт⋅год. Унаслідок скорочення обсягів виробництва недоотримана вигода становить 243 млрд грн.

За час повномасштабного російського вторгнення "Енергоатом" накопичив мільярдні борги у межах покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

Саме стабілізацію фінансового стану "Енергоатома" називали однією з причин, чому уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні 2023 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/161200

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