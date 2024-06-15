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"Енергоатом" спростовує звинувачення у корупції при закупівлях

Енергоатом спростовує звинувачення у корупції при закупівлях

Компанія "Енергоатом" заявила про свою відкритість до будь-яких перевірок з боку державних органів, спростовуючи звинувачення у корупції.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії наголосили, що всі закупівлі необхідного обладнання, запасних частин та паливо-мастильних матеріалів для безпечної експлуатації ядерних енергоблоків здійснюються через систему Prozorro.

"Сама система побудована таким чином, що виключає корупційну складову під час проведення закупівель", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кожне оголошення про закупівлю додатково контролюється Комісією із закупівель "Енергоатому".

Нагадаємо:

Компанія "Енергоатом" офіційно заперечила інформацію про отримання будь-якого доходу від підвищення тарифів на електроенергію для населення.

АТ "НАЕК "Енергоатом" 28 травня уклав договір із ТОВ "Атоменергоресурс" щодо підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн.

Джерело: epravda.com.ua

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