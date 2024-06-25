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ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

Европейский союз в рамках 14-го санкционного пакета запретил своим не работающим в россии компаниям использовать систему передачи банковских сообщений Банка россии, российского аналога SWIFT, следует из решений совета Европы.

«Совет постановил запретить использование »Системы передачи финансовых сообщений« (СПФС), специализированной службы передачи сообщений, разработанной Центральным банком россии для нейтрализации эффекта ограничительных мер. Организациям ЕС, работающим за пределами россии, будет запрещено подключаться к СПФС или к аналогичным специализированным сервисам обмена финансовыми сообщениями», – говорится в решении.

Кроме того, финансовым операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с юридическими лицами, включенными в специальный список, использующими СПФС за пределами россии.

российский Центробанк сообщал, что со стороны иностранных участников платежного рынка сохраняется большой интерес к российскому аналогу SWIFT. На конец года на нерезидентов пришлось более четверти пользователей этой системы – 159 иностранных организаций из 20 стран.

На конец 2023 года общее число пользователей СПФС достигло 556 организаций.

Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам, после того как в 2022 году крупнейшие российские банки были отключены от SWIFT.

ЦБР обязал с 1 октября 2023 года все российские банки при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям использовать только СПФС или аналогичные локальные системы. В итоге за 2023 год общее количество переданных через СПФС сообщений удвоилось по сравнению с трафиком 2022 года.

Джерело: nigroll.com

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