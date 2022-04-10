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Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления поврежденных электросетей

Эстония передала Украине более 10 тонн помощи, необходимой для восстановления поврежденных в результате боевых действий электросетей.

Об этом сообщило Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, пишет "Европейская правда".

Партия помощи состоит в основном из алюминиевых проводов, контрольных кабелей и других материалов для линий электропередач.

Все это решили послать после запроса Министерства энергетики Украины. Груз собрали благодаря сотрудничеству государства с Эстонской ассоциацией подрядчиков по электротехнике, приобщившей к инициативе эстонские компании.

"Эстония всячески помогает Украине, попавшей под атаку со стороны режима Путина. Мы поможем им восстановить электроэнергию, потому что она жизненно важна", - заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Источник: eurointegration.com.ua

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