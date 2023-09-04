Эти фото позавчера опубликовало Министерство обороны Великобритании с комментарием

«Прошло 82 года. Путинская война - это оскорбление общей истории Великобритании и Советского Союза, которые плечом к плечу сражались, чтобы победить фашизм во время Второй мировой войны».

А это - недавний коммент одного злого пьющего гнома, который некогда был президентом РФ:

«Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. … Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия».

Наверное, для таких отбитых на всю голову манкуртов МО Британии следовало бы просто написать:

● что с 1941-го по 1945 г. погибли … 3000 британских моряков, которые доставляли жизненно необходимые грузы в СССР;

● что 85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Британии (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов) были потеряны. Самый трагичный конвой потерял 23 корабля из 36 (!);

● что Арктические конвои под огнем доставили в СССР половину грузов по ленд-лизу – всего 78 конвоев (1400 судов);

● что один конвой доходил до 35 судов, сопровождаемых группой прикрытия из 16 эскортных авианосцев, крейсеров, эсминцев и минных тральщиков;

● что уже в 1-м конвое выгрузили 15 истребителей «Харрикейн», 3800 глубинных бомб и морских мин, грузовики, обувь для фронта и пр.;

● и что Германия там потеряла линкор, 3 эсминца, 30 подводных лодок и множество самолётов, что тоже следует считать помощью. Напр., только при одной из атак немцы потеряли 40 самолётов!

Больше всего меня трогает то, что Черчилль обещал оказать «всю помощь, какую только сможем» уже 22 июня 1941 г. И это когда Лондон лежал в руинах.

К слову сказать, эти конвои не имеют ни малейшего сходства с российскими «гуманитарными конвоями» 2014-го на Донбасс, которые ввозили туда оружие, а вывозили самые прибыльные украинские предприятия.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13023

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