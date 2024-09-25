Германия, накануне первой войны очень хотела оспорить политическую гегемонию Великобритании. Империалистический курс внешней политики немецкого правительства назывался Weltpolitik: напористый и агрессивный, целью котоого было возвращение Германии «места под солнцем» и превращение ее в глобальную державу.

Вильгельм II в 1900 году сравнил Германскую империю с государством гуннов, сказав: «Великие заморские задачи, которые выпали на долю вновь созданного Германского рейха, эти задачи гораздо шире, чем могло ожидать большинство моих соотечественников. Германский рейх в силу своего характера несет обязанность поддерживать своих граждан, если они находятся под угрозой за границей. <…> Средство, которое позволяет ему сделать это, – наша армия».

Стремление к «величию Отечества аж из ушей перлов немцев и доказывалось цифрами: в составе националистических организаций: Кифхойзербунд числилось порядка 2,8 млн человек, Немецкий флотский союз – 1,1 млн. В Пангерманский союз входило множество журналистов, учителей, чиновников + все они активно пропагандировали идеи о том шо немцы – это «притесняемый народ» «без жизненного пространства», со всех сторон окруженный врагами.

В 1902 году германский генштаб выпустил сборник «Kriegsbrauch im Landkriege» («Военный обычай в сухопутной войне»), где кайзеровские военные юристы обосновывали, почему воюющее государство вправе применять все имеющиеся средства ради военных успехов, в том числе и те, которые противоречат установленным нормам международного права.

Большую роль в легитимации войны сыграла идея превентивного удара, необходимого, чтобы «заранее противостоять агрессивным амбициям враждебного союза» из Англии, Франции и рф. Кайзер убедил всех шо Германия ведет «оборонительную войну», защищаясь против «агрессии Антанты»

Попала, после проигрыша в первой мировой, мир понял шо это не один кайзер виноват, а немцы. И поэтому немцев начали реально гнобить по всему земному шару

На всей территории США отдельные лица, группы и политики хотели избавиться от немецкой культуры и немецкого влияния. Публичные и университетские библиотеки прекратмли подписку на газеты на немецком языке, а книги, написанные на немецком языке, хранили в подвалах. Напомню, шо к 1910 году немцы считались крупнейшей неанглоязычной группой иммигрантов в Америке. Согласно переписи 1910 года, каждый одиннадцатый американец был немцем в первом или втором поколении

К началу 1920-х годов 34 штата США ввели в школах требования говорить и писать только на английском языке. К 1918 году в Южной Дакоте запретили использовать немецкий язык по телефону и на публичных собраниях из трех и более человек.

Министерство юстиции попыталось составить список всех немецких иностранцев – насчитало порялко полмиллиона (480 000). Больше 4 000 из них отправились в тюрьму в 1917-1918 годах. Немцам и австрийцам нужно было брать разрешение на снятие или перевод денег со своих счетов. В 1917 году издание Collinsville Herald писало: «Каждый немец или австриец в Соединенных Штатах, если за годы сотрудничества не известен своей абсолютной лояльностью, должен рассматриваться как потенциальный шпион».

В итоге американцы немецкого происхождения, в ответ на действия властей, на публичных собраниях заявляли о своей позиции против имперской Германии, чтобы доказать связи с Америкой: часть покупала военные облигации для демонстрации лояльности, а часть изменяла фамилии, подстраиваясь под американские традиции (Шмидта—->Смит, Мюллера—->Миллер). Местная пресса Даже газеты одобряла действия и публично задавала вопрос немцам: «Вы американец или гунн?».

Бриты тоже особо не заморачивались и гнобили немцев как могли: на следующий день после объявления войны Германии, британский Парламент принял Закон о регистрации иностранцев. Он потребовал обязательной регистрации иностранцев в полиции, чтобы при необходимости их можно было депортировать или интернировать + ограничения это их в передвижениях и поездках

Потом приняли закон, который ликвидировал все немецкие газеты и клубы, предприятия, принадлежащие немцам, закрыли, а имущество и активы конфискованы без компенсации владельцам. Мужиков призывного возраста (17-55 лет) отнесли к категории вражеских иностранцев, арестовали и интернировали в специальные лагеря. Самый большой из них, Нокало, находился на острове Мэн. Число интернированных немцев к ноябрю 1915 года составляло более 32 тысяч человек. К 1919 году в Великобритании осталось всего 22 с лишним тысячи немцев

В прессе немцев, как и в Америке, называли не орками, а «гуннами», намекая на их жестокость. Стандартным заголовком тех времен было шось в стиле «Никаких компромиссов с расой дикарей». Немецкие солдаты в прессе описывались как агрессивные, лютые и настоящие звери.

Немецких овчарок переименовали в «эльзасских» (Английский клуб собаководов повторно разрешил использовать наименование «немецкой овчарки» в качестве официального названия аж в 1977 году). Также изменили название некоторые названия улиц в Лондоне: Берлин-роуд—->Канадская авею, Бисмарк-роуд—->в Уотерлоу-роуд.

Не Мотря на то, Версальский мирный договор содержал параграфы о привлечении к личной ответственности кайзера Вильгельма II, последний таки сбежал в Нидерланды, где, в отличие от своего народа, который жрал после войны по талонам, никаких лишений не терпел.

Мораль. Если замените Германию на рф, а кайзера на ввх, вы не увидите разницы

Прям магия, правда?)

Отож

Джерело: https://t.me/gistapapapa/98985

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