"Это война путина!"

российский «Левада-центр» опубликовал данные об отношении россиян к «конфликту с Украиной». российская социология – это особый жанр пропаганды, тут всё очевидно. Но стоит зафиксировать эти цифры, чтоб посмотреть, как их будут интерпретировать на разные аудитории.

Согласно «Леваде», действия российских войск в Украине поддерживают 76% дорогих россиян. Что вполне укладывается в легенду о «20% предателей». Т.е., номинально ситуация устойчивая.

Больше всего поддерживают в москве – 84%. А также люди 55+ (80%). Т.е., война больше всего нравится тем, кто в ней не участвует.

Меньше всего (63%) одобряют действия росвойск в категории 18-24 года. Т.е., потенциальные срочники. Характерно, что определённо поддерживает войну 21% в категории 18-24, а среди 55+ - аж 56%. российские пенсионеры радостно готовы угробить своих детей и внуков.

Ещё один момент – реакция на Курск. В августе был зафиксирован рост числа тех, кто выступает за продолжение войны – с 34% до 41% на фоне снижения поддержки переговоров – с 58% до 50%. А в сентябре народ обвыкся, и пошла другая динамика: за продолжение войны – 39%, за переговоры – 54%.

Категорически настаивают продолжать войну москвичи – 58%. Даже пенсионеры заметно отстают – 43%. А среди 18-24 гг. – 27% за продолжение войны и 64% за переговоры.

Если бы путин принял решение прекратить «конфликт» прямо сейчас (сохранив захваченное) – его поддержали бы 72% россиян. Этот показатель медленно растёт. Порядка 30% россиян стабильно готовы закончить войну и вернуть захваченное, 60% - не готовы ничего возвращать.

Что интересно.

Несмотря на все эпические «победы» российских войск, на захват наших городов и медленное продвижение на ряде участков, по сравнению с маем 2023 г. число считающих, что «СВО» принесла больше пользы, чем вреда, снизилось с 38% до 28%.

47% россиян, по данным «Левады», считает, что «СВО» принесла больше вреда, еще 25% затрудняется с ответом.

В отношении к «СВО» мнения мужчин разделились, а женщины не одобряют: 20% считают войну полезной, 55% - вредной. Также вред видит 55% в категории 18-24%.

Пользу от войны получили пенсионеры и москвичи.

Главная причина, по которой войну оценивают как «вред» - это гибель людей, горе, страдания (52%). россияне потери пока терпят, но чувствуют их.

Атаки на российские объекты и заход в Курск как вред оценивают лишь 3%.

Относительно «пользы» - на первом месте захват территорий (26%). 11% шизофреников радуется, что «остановили расширение НАТО»…

С февраля 2024 г. – т.е., после захвата Авдеевки и ряда других территорий – оценка «СВО» как успешной снизилась с 70% до 60%. Вот такой парадокс.

Ради мира россияне по-прежнему не готовы идти на уступки (лишь 20% согласны) и категорически против возврата захваченного (21% готовы отдать юг, 16% - Донбасс). Зато 60% готовы немедленно прекратить огонь, а 87% хотят обмена пленными.

Итого. Цифры «Левады» показывают, что подморозка по линии фронта будет благостно воспринята россиянами. Если шугануть пенсионеров и москвичей, то война резко перестанет быть популярной в целом.

Это чётко коррелируется с данными о потерях: москва не воюет, только зарабатывает, поэтому ей всё нравится.

Данные цифры идеально вписываются в картину «Украина должна отказаться от территорий в обмен на что-то». Выглядит как аргумент кремля: видите, мы готовы, только Киев упрямится.

И западные боевые листки, и россияне синхронно пытаются выдать отказ Украины от территорий как нечто случившееся.

Но при этом в обмен на что – категорически непонятно.

Столь трогательное единение в требованиях к Украине уже было – в конце 2021 – начале 2022.

Если кто-то хочет изобразить некую победу, стоит постараться и придумать что-то конкретное.

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Передаем привет яшиным-#%яшиным и всем тем, кто педалируют тезис «этавайнапутина»

Джерело: https://t.me/kopytkoav/671

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