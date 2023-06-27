Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 92

Евросоюз будет продвигать украинскую формулу мира, - Боррель

Евросоюз будет продвигать украинскую формулу мира, - Боррель

«Мы подтвердили поддержку мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкой поддержки для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", – верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он добавил, что в рамках военной миссии ЕС для Украины 24 тысяч украинских военных уже прошли тренировки, а в целом Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч военнослужащих.

Джерело: https://t.me/u_now/102842

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия в зомби-режиме
Сегодня 10:21    81
27 червня 2014 року відбулось підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом
Сегодня 09:55    116
С начала вторжения оккупанты похитили 8,8 тысяч украинцев
Сегодня 09:42    113
Ворог запустив нову ІПСО, аби послабити віру українців в успішний контрнаступ і знизити довіру до влади
Сегодня 09:30    124
Латвия не принимает заявления на получение россиянами всех типов виз.
Сегодня 09:18    120
"Встать с поднятыми руками": России пора выходить из войны на любых условиях
Сегодня 09:06    184
Ціна відновлення та модернізації системи зрошення на півдні — кілька мільярдів доларів
Сегодня 08:54    128
В Украине вскоре могут появиться платные дороги
Сегодня 08:43    141
ISW, 26 июня
Сегодня 08:40    145
Спалахи холери в Україні - ворожа ІПСО
Сегодня 08:31    150
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 