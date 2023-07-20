F-16 будут! Оптимистично – в следующем году...

По готовности инфраструктуры, пилотов и инженеров партнеры будут принимать решения об их передаче, считает министр обороны Алексей Резников.

Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об обучении украинских пилотов на американских истребителях, наши пилоты и инженеры-техники будут учиться в нескольких странах параллельно.

«Мы же здесь в Украине будем делать свое «домашнее задание»: оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, снабжение, заправочные станции и т.п.). Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задания, а инженеры будут готовы обслуживать эту технику, в этот момент партнеры будут принимать решение: «Ok, теперь самолеты!». Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год», – отметил Резников.

#F16 #Украина #Резников

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20448

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