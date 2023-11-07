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Фицо не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов Украине

Фицо не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов Украине

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что его правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов Украине

Фицо, обещавший перед сентябрьским голосованием, что "ни один патрон" не поступит из Словакии к восточному соседу, заявил в понедельник, что предвыборное обещание касалось только поставок из запасов словацкой армии, пишет «Bloomberg».

"Если компания хочет производить и продавать оружие за рубеж, мы ничего не имеем против", - отметил он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26212

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