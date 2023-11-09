FPV-дрони — копійчані БпЛА стали одним з ключових інструментів війни.

Їх плюси безкомпромісні — низька ціна (в середньому - дві тисячі доларів), малопомітність, неможливість збити за допомогою ППО через вкрай малий розмір, а також відстань польоту до 10 кілометрів та можливість уражати практично будь-які цілі.

Ці дрони проявляють виняткову маневреність і здатні швидко змінювати напрямок руху. Звісно, це потребує й високого рівня майстерності, іноді — довготривалої підготовки. Все через те, що оператору доводиться вручну керувати всіма процесами польоту. Характеристики залежать від конкретної моделі, але FPV-дрони можуть розвивати швидкість понад 100 кілометрів на годину і більше.

Джерело: https://t.me/znua_live/120242

Новости портала «Весь Харьков»