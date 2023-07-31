Папа Римський Франциск закликав російську владу відновити угоду про експорт українського зерна із чорноморських портів.

Москва у середині липня розірвала цю угоду, яка дозволяла постачати на світові ринки збіжжя з України.

Франциск засудив знищення зерна в Україні, назвавши це "важкою образою Бога".

Після виходу із зернової ініціативи Росія завдала кількох ударів по портовій інфраструктурі на Одещині та на річці Дунай.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18161

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