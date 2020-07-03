Генерал Наєв провів переговори з представниками командування ЗС США : про що йшлося

З метою виконання програми двостороннього співробітництва Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з керівництвом Відділу оборонного співробітництва Європейського командування Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, повідомили у Командуванні об’єднаних сил ЗС України.

Захід відбувся з метою виконання плану реалізації програми Уряду США з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для Збройних Сил України.

Під час зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував присутніх про безпекову ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також про процеси трансформації Збройних Сил України й виконання завдань із підвищення взаємосумісності та впровадження стандартів НАТО.

«Ми вдячні американському Уряду за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, тривалу співпрацю з нашою країною, а також за надзвичайно важливу підтримку на військовому рівні у протистоянні російській агресії», — наголосив командувач.

Під час діалогу сторони обговорили обсяг можливої допомоги з боку США та питання покращення ефективності роботи системи управління та контролю.

Як зазначив Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, такі зустрічі є досить ефективними.

«Ми мали змогу обговорити на професійному рівні всі важливі для нас питання та перспективи подальшої співпраці», — зазначив він.

Источник: sprotyv.info

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