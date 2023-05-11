Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов, - Reuters

(https://www.reuters.com/world/europe/us-attorney-general-oks-transfer-forfeited-funds-russia-oligarch-use-ukraine-2023-05-10/)

Речь идет о средствах российского олигарха Малофеева, которые были конфискованы судом США по обвинению в уклонении от санкций. О какой сумме идет речь - не уточняется.

«Это первая и не последняя передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины», – заявил генпрокурор Меррик Гарленд.

Джерело: https://t.me/u_now/96611

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