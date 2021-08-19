Гибридная война: зачем Кремль спекулирует темой геноцида

Удивительными открытиями потешила Федеральная служба безопасности Российской Федерации мировую общественность – с начала августа этого года ведомство «рассекретило» архивные документы о намерениях Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году, а также, документы с именами финнов, ответственных за геноцид в Карелии в 1941–44 годах. Об этом пишет политический обозреватель Игорь Мечников в материале для сайта Planeta press.

Как утверждает РБК, российская спецслужба открыла доступ к протоколу допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных с 1945 года до декабря 1949-го. Осенью 1944 года тот устно доложил о применении бактериологической бомбы «системы Исии» – бомбы названной в честь японского микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии, который руководил исследованиями в области биологического оружия, проводя опыты на людях — военнопленных и похищенных.

У бомбы, изобретенной Исии, был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Также из документов следует, что в 1944 году руководство Квантунской армии распорядилось увеличить производство «бактериологической массы». 731-й и 100-й отряды армии вели опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. В ходе экспериментов погибли около 3 тыс. человек.

Принципиально ничего нового в ФСБ предоставить не смогли. Указанная информация известна мировым историкам и прочесть ее в открытом доступе не составляет труда.

С финнами вышло еще интереснее.

Следственный комитет России возбудил весной 2020 года уголовное дело «в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами» во время Второй мировой войны. В августе ФСБ опубликовала шесть имен, в основном финских политических и военных деятелей высшего звена, которые были причастны к военным преступлениям.

В Финляндии уголовное дело вызвало искреннее недоумение: финские архивные документы давно опубликованы и находятся в свободном доступе. В Финском национальном архиве есть открытая база данных с именами 4279 погибших в гражданских концентрационных лагерях в Карелии в 1941–44 годах. В 2020 году директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева призывал российских коллег сверять данные из финской базы с именами жертв из рассекречиваемых документов ФСБ.

О сути, так называемого геноцида, «Север.Реалии» общался с Антти Лайне – финским историком, автором исследования финской оккупации Карелии – «Два лица Великой Финляндии. Гражданские и оккупационные власти Восточной Карелии 1941-1944 гг.», которое было опубликовано еще в 1982 году.

Ученый доказал и опубликовал выводы о том, что причиной высокой смертности в концлагерях были не расстрелы или массовые казни, а голод. Только в 1942 году больше 3500 человек погибло в финских концентрационных лагерях – в основном от голода и болезней.

Кроме того, он напомнил, что настоящие историки должны критически подходить к рассекреченным протоколам допросов. Потому что на допросах НКВД многие говорили не то, что думали или знали, а то, что хотели от них услышать следователи.

В итоге видим, как в обоих случаях с обвинениями в адрес Японии и Финляндии «рассекреченная» в России информация давно была известна мировому сообществу и находилась в открытом доступе практически для всех. Кроме того, все официальные претензии и репарации были утверждены Парижским мирным договором 1947 года, поэтому возвращаться к вопросу каких-либо компенсаций в XXI столетии кажется неразумным.

Так зачем же понадобилась России такая игра в «очевидность»? Ответ на этот вопрос пролегает сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, Российская Федерация имеет территориальные споры с обеими странами.

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. Принадлежность Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, которая считает их оккупированной Советским Союзом, а позже Россией, частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории, включая 200-мильную экономическую зону, составляет примерно 200 тыс. км².

С Финляндией ситуация выглядит немного помягче. Карельский вопрос состоит во взаимных территориальных претензиях СССР/РФ и Финляндии по контролю над Западной Карелией (Карельский перешеек и Северное Приладожье).

В наше время официальные власти Финляндии признают, что территориального вопроса между Россией и Финляндией не существует. Но принудительно перемещённые жители Карелии и их потомки рассматривают решение проблемы, без изменения государственных границ, путем возвращение их домой. Однако власти России препятствуют такому решению вопроса.

В частности, в январе 2011 года после утверждения президентом РФ Дмитрием Медведевым перечня приграничных территорий РФ, где запрещена продажа земли иностранцам, Карельский вопрос снова был затронут в Финляндии, поскольку в приграничную зону РФ попали бывшие территории Финляндии. Вследствие такого решения, принудительно перемещённые жители Карелии не могут вернуться на свою историческую родину.

Во-вторых, Россия пытается оправдать оккупацию территорий Японии и Финляндии ответной реакцией на совершенные ими в прошлом военные преступления.

Здесь особенно объяснять ничего не нужно. Это давно излюбленный прием Кремля, когда введение войск на территорию других стран и оккупация их земли в Москве называют «зеркальными мерами», которые должны «восстановить справедливость» и защитить интересы России.

В-третьих, путинский режим использует обвинения в военных преступлениях как инструмент давления на влиятельные страны, чтобы воспрепятствовать их участии в саммите «Крымской платформы».

Финляндия, как и Япония, остро ощущают боль потери собственных территорий вследствие действий России, и таким образом, могут оказать мощную поддержку Украине в вопросе деоккупации Крымского полуострова.

Таким образом Россия играет на упреждение. Обвиняя в давно прошедших грехах Японию и Финляндию, Кремль как бы предостерегает их в участии в «фашистском шабаше», как принято в Москве называть саммит «Крымской платформы».

И, наконец, в-четвертых, не стоит забывать о предстоящих осенних выборах в РФ.

На фоне обнищания населения вследствие коронакризиса и «успешной» экономической деятельности путинского режима, лишь образ множества внешних врагов России может удержать рейтинги пропутинских партий на том уровне, когда фальсификации с голосами избирателей не воспринимаются как критические и не могут вызвать народные волнения, как это случилось в Белоруссии.

Таким образом, если хотя бы в одной из плоскостей Россия получит ожидаемый результат, в Кремле вполне будут иметь основания считать информационную кампанию по «рассекречиванию архивов» ФСБ успешной.

Источник: sprotyv.info

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