Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 16 по 22 грудня.

▶️ «Київ знову відмовився від великого обміну полоненими». Україна ніколи не відмовлялась і не відмовляється від обміну військовополоненими.

▶️ «За ліквідацією генерала кирилова стоять США». Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що його країна не надає підтримки або можливостей для «такого роду діяльності».

▶️ «Табу на знищення київської верхівки знято». Погрози про «ліквідацію київської верхівки» зі шпальт прокремлівських сміттярок чи ротів путінських маріонеток не є чимось новим – це стандартний пункт методички, яку періодично транслюють фейкомети.

▶️ «Американські журналісти насміхаються над втратами ЗСУ». Фейкороби підробили оригінальне відео ранкового шоу Good Day Sacramento, яке датується ще груднем 2019 року.

▶️ «Режим Зеленського склав топ-10 «особливо небезпечних» каналів». Це маячня, через яку фейкомети намагаються відбілити канал «тамір шейх», який публікує антиукраїнський і пропагандистький контент.

Джерело: https://t.me/spravdi/43778

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