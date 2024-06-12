Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги по началу переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца

Фон дер Ляен вспомнила о недавнем одобрении Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы.

В этом контексте она подчеркнула, что Украина заслуживает того, чтобы государства ЕС начали с ней переговоры о вступлении.

Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен приступить к переговорам о вступлении с Украиной уже к концу этого месяца

Джерело: https://t.me/c/1226880919/37315

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