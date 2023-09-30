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Глава Госдепа: путин и Байден могут встретиться, чтобы остановить войну

Глава Госдепа: путин и Байден могут встретиться, чтобы остановить войну

Личная встреча президента США Джо Байдена и президента россии Владимира путина с целью прекращения войны в Украине по-прежнему возможна, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью The Atlantic.

«Никогда не говори никогда, поскольку в конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Поэтому давайте посмотрим, достигнем ли мы когда-либо точки, когда это будет возможно», — заметил он.

Блинкен рассказал, что после вступления Байдена в должность президента его администрация пыталась выяснить, заинтересована ли россия в поддержании «более стабильных и предсказуемых отношений» с США. В итоге встреча глав двух стран в Женеве в 2021 году показала, что «Владимир путин этого не хотел», отметил Блинкен.

Вопрос о встрече двух президентов уже не раз поднимался после начала войны в Украине. В конце марта 2022 года Байден, комментируя такую возможность, сказал, что это «это зависит от того, о чем он [путин] хочет говорить». «Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться, что стало бы основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину», — отметил президент США.

В октябре прошлого года, в преддверии саммита G20, Байден допустил встречу с путиным на Бали, но затем заявил, что «не видит в ней смысла». Позднее он обвинил российского президента в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что по этой причине не хочет с ним встречаться.

В декабре он вновь подтвердил, что планов по переговорам с путиным пока нет. Тогда Байден отметил, что готов к диалогу с ним, только если тот покажет «заинтересованность в прекращении войны» в Украине.

В кремле ответили, что США ставят невыполнимые условия. «Он [Байден] сказал, что первое: путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация того, что путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новые территории в составе российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», — подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В феврале 2023 года спикер кремля вновь заявил об отсутствии планов переговоров путина и Байдена. Последний раз президенты общались по телефону 12 февраля 2022 года.

Джерело: nigroll.com

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