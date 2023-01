Главный российский итог 2022 года - западные санкции

Никогда мир ещё не проходил такой эксперимент – санкции против 11-й экономики мира и к тому же очень важного игрока на рынке сельхозпродукции и сырья.

Предыдущие санкции – кстати, более жёсткие, чем против России – против Ирана, Венесуэлы, КНДР, Кубы и ЮАР времени апартеида – применялись в отношении не таких значимых стран для мировой экономики, как Россия.

Николас Малдер, экономист и один из самых авторитетных исследователей воздействия санкций, автор книги «The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War» («Экономическое оружие: рост санкций как инструмента современной войны»), напоминает в журнале МВФ «Финансы и развитие» (июнь 2022), что прецедент в истории был. Это санкции 1930-х – первой половины 1940-х против Германии, Италии и Японии.

«В пределах полутора месяцев после вторжения Муссолини в Эфиопию в октябре 1935 года Лига Наций разработала пакет санкций против Италии, 8-й по величине экономики мира. В то время пакет санкций был реализован 52 из примерно 60 суверенных государств мира. Эти меры включали эмбарго на поставки оружия, замораживание финансовых операций и запрет на экспорт ряда сырьевых товаров, жизненно важных для военного производства. Но самой значительной мерой стал запрет на любой импорт из Италии.

С октября 1935 года по июнь 1936 года промышленное производство Италии снизилось на 21,2%, а за первые пять месяцев действия санкций экспорт упал на 47%, после чего стабилизировался на уровне примерно 2/3 от досанкционного уровня. Запрет, введённый Лигой Наций на импорт из Италии, привел к росту мировых цен на такие продукты питания, как мясо, фрукты и масло, а также на сырьё и промышленные товары, такие как шерсть, текстиль и кожаные изделия. Очень важно то обстоятельство, что санкции не помешали Италии завоевать Эфиопию, во многом потому, что США и Германия, соответственно, крупнейшая и 3-я по величине экономики мира, не были членами Лиги Наций и не присоединились к санкциям. В результате Италия продолжала импортировать уголь и нефть.

В конце 1930-х годов Япония была 7-й по величине экономикой мира, а в отношении торговли она была даже более открытым государством, чем Италия. В период с лета 1939 года по август 1941 года растущая коалиция западных государств, стремящихся сдержать завоевательную войну Японии в Китае, ввела санкции, которые постепенно сокращали число доступных торговых партнёров. Начало Второй мировой войны заставило Британскую империю и её колонии и доминионы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Индия, Австралия, Новая Зеландия и Канада) ограничить экспорт стратегического сырья и в приоритетном порядке использовать его внутри империи.

Таким образом, к концу 1930-х Япония в ещё большей степени, чем прежде, зависела от импорта сырья (особенно нефти, железной руды, меди) из крупнейшей тихоокеанской экономики, сохранявшей нейтралитет - США. В ответ на японские завоевания в 1940 и 1941 годах США постепенно усиливали принимаемые ими экономические меры, пока, наконец, не ввели полное нефтяное эмбарго вместе с Британской империей и Нидерландами. Они также заморозили резервы в йенах, хранящиеся в США. К концу 1941 года объём торговли Японии сократился на 20-25%, причём всего за 18 месяцев. Столкнувшись с риском утери доступа к ключевым импортным товарам, Япония напала на США и европейские колонии в Юго-Восточной Азии, чтобы получить сырьё, необходимое для поддержания её военной машины».

Но и тот опыт был отличен от российского. Япония, Италия и Германия отчаянно нуждались в сырье – нефти, чёрных и цветных металлах, угле, зерне, древесине и т.д. Западные санкции, наоборот, интенсифицировали их военные действия, которые в т.ч. были «походом за сырьём». Россия же нуждается не в сырье, а западном оборудовании и технологиях, которые не добудешь военными действиями. Так что эксперимент с санкциями против России – пока уникален для мира.

Джерело: https://t.me/proeconomics/10780

